Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД
Київ • УНН
Російські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" у Соснівці на Дніпропетровщині. Центр протидії дезінформації спростовує ці заяви, наголошуючи на відсутності доказів та неідентифікованості "очевидців".
Російські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" у Соснівці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Російські ресурси стверджують, що українські військові примушували цивільних переносити поранених, носити боєприпаси та рити окопи, а також облаштовувати вогневі точки у будинках.
Жодних доказів цієї інформації немає, а очевидці, на яких посилаються пропагандисти, не ідентифіковані.
Це стандартна тактика російських медіа — поширювати емоційні історії без будь-яких підтверджень. Замість визнання власних злочинів проти цивільної інфраструктури росіяни намагаються перекласти провину на Україну
Нагадаємо
Нещодавно у ЦПД повідомляли, що російські пропагандистські ресурси та анонімні канали у соцмережах поширюють дезінформацію, мета якої — звинуватити Україну в атаці дронів на території Польщі.
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД09.09.25, 15:18 • 17713 переглядiв