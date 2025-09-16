$41.280.03
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Російські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" у Соснівці на Дніпропетровщині. Центр протидії дезінформації спростовує ці заяви, наголошуючи на відсутності доказів та неідентифікованості "очевидців".

Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД

Російські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" у Соснівці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Російські ресурси стверджують, що українські військові примушували цивільних переносити поранених, носити боєприпаси та рити окопи, а також облаштовувати вогневі точки у будинках.

Жодних доказів цієї інформації немає, а очевидці, на яких посилаються пропагандисти, не ідентифіковані.

Це стандартна тактика російських медіа — поширювати емоційні історії без будь-яких підтверджень. Замість визнання власних злочинів проти цивільної інфраструктури росіяни намагаються перекласти провину на Україну

- наголосили в ЦПД.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦПД повідомляли, що російські пропагандистські ресурси та анонімні канали у соцмережах поширюють дезінформацію, мета якої — звинуватити Україну в атаці дронів на території Польщі.

Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД09.09.25, 15:18 • 17713 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Дніпропетровська область
Україна
Польща