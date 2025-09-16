Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД

Російські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" у Соснівці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Російські ресурси стверджують, що українські військові примушували цивільних переносити поранених, носити боєприпаси та рити окопи, а також облаштовувати вогневі точки у будинках.

Жодних доказів цієї інформації немає, а очевидці, на яких посилаються пропагандисти, не ідентифіковані.

Це стандартна тактика російських медіа — поширювати емоційні історії без будь-яких підтверджень. Замість визнання власних злочинів проти цивільної інфраструктури росіяни намагаються перекласти провину на Україну