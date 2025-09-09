Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
Київ • УНН
Українцям на тимчасово окупованих територіях, які не отримали російські паспорти, загрожує примусова депортація з 10 вересня. Це пов'язано із закінченням терміну, встановленого указом путіна.
Починаючи із завтрашнього дня, 10 вересня, тим українцям на тимчасово окупованих територіях, які не отримали російські паспорти, загрожує примусова депортація. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.
10 вересня спливає термін, встановлений указом російського диктатора володимира путіна, до якого громадяни України, які "незаконно перебувають в рф", мають виїхати з країни або "легалізуватися"
Цей указ був підписаний російським диктатором путіним ще в березні цього року та є одним з елементів тиску й залякування українців на окупованих територіях. Загарбники змушують українців на ТОТ отримувати російські паспорти, позбавляючи людей доступу до медичної допомоги, соціальних виплат, можливості офіційно працювати та погрожуючи депортацією.
Примусова паспортизація — це спосіб кремля створити ілюзію "легальності" окупації українських територій. А репресії, якими громадян України заганяють у "російське підданство" — це інструмент для викорінення будь-яких проявів нелояльності до окупантів
Доповнення
У ЦПД повідомили, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти шукають зрадників, які допомагатимуть відбирати майно в українців.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни погрожують тим, в кого виявлять українські телевізійні антени.