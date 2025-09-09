Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 31205 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 54968 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 49153 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 30866 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 27647 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27120 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39199 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 56421 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29068 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50585 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
43%
753мм
Популярнi новини
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 12951 перегляди
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС9 вересня, 05:16 • 11917 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 33454 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 25239 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 4700 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 33598 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 54971 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 49156 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 56421 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 47863 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Державний кордон України
Індія
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 25350 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 29427 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 28367 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 97404 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 54412 перегляди
Актуальне
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД

Київ • УНН

 • 3268 перегляди

Українцям на тимчасово окупованих територіях, які не отримали російські паспорти, загрожує примусова депортація з 10 вересня. Це пов'язано із закінченням терміну, встановленого указом путіна.

Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД

Починаючи із завтрашнього дня, 10 вересня, тим українцям на тимчасово окупованих територіях, які не отримали російські паспорти, загрожує примусова депортація. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

10 вересня спливає термін, встановлений указом російського диктатора володимира путіна, до якого громадяни України, які "незаконно перебувають в рф", мають виїхати з країни або "легалізуватися" 

- повідомили в ЦПД.

Цей указ був підписаний російським диктатором путіним ще в березні цього року та є одним з елементів тиску й залякування українців на окупованих територіях. Загарбники змушують українців на ТОТ отримувати російські паспорти, позбавляючи людей доступу до медичної допомоги, соціальних виплат, можливості офіційно працювати та погрожуючи депортацією.

Примусова паспортизація — це спосіб кремля створити ілюзію "легальності" окупації українських територій. А репресії, якими громадян України заганяють у "російське підданство" — це інструмент для викорінення будь-яких проявів нелояльності до окупантів 

- говориться у повідомленні.

Доповнення

У ЦПД повідомили, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти шукають зрадників, які допомагатимуть відбирати майно в українців.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни погрожують тим, в кого виявлять українські телевізійні антени.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Володимир Путін
Запорізька область
Україна