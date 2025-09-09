На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти на Запоріжжі погрожують кримінальним переслідуванням за виявлення українських телевізійних антен. З жовтня загарбники обіцяють покарання за антени "Горинич", які дають доступ до правди.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни погрожують тим, в кого виявлять українські телевізійні антени. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що з жовтня у Запорізькій області за виявлення "Гориничів" (антен для українського ТБ) загарбники обіцяють кримінальне переслідування.
ЦНС вже повідомляв про рейди з вилучення обладнання, яке дає доступ до правди й руйнує російську систему пропаганди
"Кремль блокує все, що не може контролювати, натомість нав’язує комплект "русскій мір" із пропагандистськими каналами. Українці не поспішають на це погоджуватись, тому ворог і переходить до погроз", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
Окупанти заборонили українське телеефірне обладнання на ТОТ, зокрема антени "Горинич", замінюючи їх комплектами "русскій мір".
російські окупанти масово вилучають телевізійні антени на тимчасово окупованих територіях. Натомість видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.
