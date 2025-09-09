На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 вересня, 17:31 • 10651 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 18614 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 22957 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 21016 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 42236 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25223 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26364 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26591 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27199 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30189 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
81%
754мм
Популярнi новини
Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц8 вересня, 16:18 • 5244 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto8 вересня, 16:21 • 8214 перегляди
Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину8 вересня, 17:48 • 4410 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 8 вересня, 20:07 • 6618 перегляди
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo22:29 • 3304 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 22953 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 22717 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 76750 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 59662 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 60529 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Франція
Біла Церква
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 12394 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 12535 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 76750 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 40501 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 44434 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС

Київ • УНН

 • 22 перегляди

російські окупанти на Запоріжжі погрожують кримінальним переслідуванням за виявлення українських телевізійних антен. З жовтня загарбники обіцяють покарання за антени "Горинич", які дають доступ до правди.

На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни погрожують тим, в кого виявлять українські телевізійні антени. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з жовтня у Запорізькій області за виявлення "Гориничів" (антен для українського ТБ) загарбники обіцяють кримінальне переслідування.

ЦНС вже повідомляв про рейди з вилучення обладнання, яке дає доступ до правди й руйнує російську систему пропаганди 

- йдеться у дописі.

"Кремль блокує все, що не може контролювати, натомість нав’язує комплект "русскій мір" із пропагандистськими каналами. Українці не поспішають на це погоджуватись, тому ворог і переходить до погроз", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Окупанти заборонили українське телеефірне обладнання на ТОТ, зокрема антени "Горинич", замінюючи їх комплектами "русскій мір". 

російські окупанти масово вилучають телевізійні антени на тимчасово окупованих територіях. Натомість видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.

Окупанти на ТОТ примушують школярів встановлювати шпигунський месенджер MAX - ЦНС04.09.25, 07:05 • 2785 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Фейкові новини
Запорізька область