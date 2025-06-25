Окупанти на ТОТ проводять рейди щодо виявлення українських телевізійних антен

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) ворог заборонив українське телеефірне обладнання й активно шукає "порушників". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що на ТО Херсонщини окупанти провели черговий рейд по селах - виявляли антени "Горинич".

Тим, у кого знайшли, складали протоколи, а натомість "дарували" комплекти "русскій мір" - зазначили в ЦНС.

Там переконані, що мета цих дій - повна інформаційна ізоляція та підсадка людей на кремлівську пропаганду, що викривлює реальність і стирає ідентичність.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни масово блокують банківські картки місцевих мешканців. Навіть за перекази у кілька сотень рублів можна отримати "замороження".

Також повідомлялося, що росіяни на ТОТ оголосили майно українців "безгосподарчим" та погрожують криміналом за його використання без дозволу. Навіть родичі можуть бути покарані за "самозахоплення".

Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС