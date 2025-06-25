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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 22478 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Окупанти на ТОТ проводять рейди щодо виявлення українських телевізійних антен

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Окупанти заборонили українське телеефірне обладнання на ТОТ, зокрема антени "Горинич", замінюючи їх комплектами "русскій мір". Це спрямовано на інформаційну ізоляцію населення та підсадку людей на кремлівську пропаганду.

Окупанти на ТОТ проводять рейди щодо виявлення українських телевізійних антен

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) ворог заборонив українське телеефірне обладнання й активно шукає "порушників". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на ТО Херсонщини окупанти провели черговий рейд по селах - виявляли антени "Горинич".

Тим, у кого знайшли, складали протоколи, а натомість "дарували" комплекти "русскій мір"

- зазначили в ЦНС.

Там переконані, що мета цих дій - повна інформаційна ізоляція та підсадка людей на кремлівську пропаганду, що викривлює реальність і стирає ідентичність.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни масово блокують банківські картки місцевих мешканців. Навіть за перекази у кілька сотень рублів можна отримати "замороження".

Також повідомлялося, що росіяни на ТОТ оголосили майно українців "безгосподарчим" та погрожують криміналом за його використання без дозволу. Навіть родичі можуть бути покарані за "самозахоплення".

Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС18.06.25, 21:18 • 8572 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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