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Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Луганщині та Запоріжжі, вже понад тиждень відсутній мобільний зв'язок та інтернет. У ЦНС вважають це кроком окупантів для придушення спротиву та приховування злочинів.

Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС

росіяни залишають жителів тимчасово окупованих територій України без зв’язку під приводом посилення "безпеки". На ТОТ, зокрема на Луганщині та в Запорізькій області, вже понад тиждень немає стабільного мобільного зв’язку та інтернету. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Зазначається, що вормально ці "заходи безпеки" буцімто присвячені так званому "дню росії". Але "свято" в окупантів вже минуло, а ізоляція залишилась.

Насправді це свідомий крок для придушення спротиву, приховування злочинів та утримання людей у страху для змушування їх коритися волі ворога

- йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо

Раніше ЦНС повідомляв, що росія запускає новий етап фарсу під назвою "вибори" на тимчасово окупованих територіях - цього разу з електронним голосуванням, зокрема в Севастополі.

На ТОТ загарбники запускають нову схему крадіжки української власності через "виїзні юридичні бригади" - ЦНС16.06.25, 15:31 • 2948 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Луганська область
Запорізька область
Україна
Севастополь
Tesla
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