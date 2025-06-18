Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Луганщині та Запоріжжі, вже понад тиждень відсутній мобільний зв'язок та інтернет. У ЦНС вважають це кроком окупантів для придушення спротиву та приховування злочинів.
росіяни залишають жителів тимчасово окупованих територій України без зв’язку під приводом посилення "безпеки". На ТОТ, зокрема на Луганщині та в Запорізькій області, вже понад тиждень немає стабільного мобільного зв’язку та інтернету. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр національного спротиву.
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Зазначається, що вормально ці "заходи безпеки" буцімто присвячені так званому "дню росії". Але "свято" в окупантів вже минуло, а ізоляція залишилась.
Насправді це свідомий крок для придушення спротиву, приховування злочинів та утримання людей у страху для змушування їх коритися волі ворога
Нагадаємо
Раніше ЦНС повідомляв, що росія запускає новий етап фарсу під назвою "вибори" на тимчасово окупованих територіях - цього разу з електронним голосуванням, зокрема в Севастополі.
На ТОТ загарбники запускають нову схему крадіжки української власності через "виїзні юридичні бригади" - ЦНС16.06.25, 15:31 • 2948 переглядiв