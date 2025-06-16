На ТОТ загарбники запускають нову схему крадіжки української власності через "виїзні юридичні бригади" - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти організували схему грабунку на ТОТ через "виїзні юридичні бригади", які змушують переписувати майно за російськими нормами. Усі документи, видані окупантами, є юридично нікчемними.
росіяни на ТОТ організували чергову схему грабунку - через так звані "виїзні юридичні бригади". Вони "допомагають" людям оформлювати документи за російськими нормами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.
Деталі
За даними окупантів з Каховського району, з початку року "консультації" пройшли понад 200 осіб. Ці "юристи" їздять по селах і змушують людей переписувати житло, землю та бізнес "на новий лад". Надалі це дозволить легально грабувати або виселяти незручних власників "згідно з законом".
Центр національного спротиву наголошує: всі документи, видані окупантами, юридично нікчемні. Після деокупації все буде анульовано, а причетні - покарані.
РФ готує псевдовибори на ТОТ України з електронним голосуванням - ЦНС16.06.25, 03:24 • 71033 перегляди