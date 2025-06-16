На ТОТ загарбники запускають нову схему крадіжки української власності через "виїзні юридичні бригади" - ЦНС

росіяни на ТОТ організували чергову схему грабунку - через так звані "виїзні юридичні бригади". Вони "допомагають" людям оформлювати документи за російськими нормами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.

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За даними окупантів з Каховського району, з початку року "консультації" пройшли понад 200 осіб. Ці "юристи" їздять по селах і змушують людей переписувати житло, землю та бізнес "на новий лад". Надалі це дозволить легально грабувати або виселяти незручних власників "згідно з законом".

Центр національного спротиву наголошує: всі документи, видані окупантами, юридично нікчемні. Після деокупації все буде анульовано, а причетні - покарані. - йдеться у повідомленні.

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