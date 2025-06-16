На ВОТ захватчики запускают новую схему кражи украинской собственности через "выездные юридические бригады" - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты организовали схему грабежа на ВОТ через "выездные юридические бригады", которые заставляют переписывать имущество по российским нормам. Все документы, выданные оккупантами, являются юридически ничтожными.
россияне на ВОТ организовали очередную схему грабежа - через так называемые "выездные юридические бригады". Они "помогают" людям оформлять документы по российским нормам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.
Детали
По данным оккупантов из Каховского района, с начала года "консультации" прошли более 200 человек. Эти "юристы" ездят по селам и заставляют людей переписывать жилье, землю и бизнес "на новый лад". В дальнейшем это позволит легально грабить или выселять неудобных владельцев "по закону".
Центр национального сопротивления отмечает: все документы, выданные оккупантами, юридически ничтожны. После деоккупации все будет аннулировано, а причастные - наказаны.
РФ готовит псевдовыборы на ВОТ Украины с электронным голосованием - ЦНС16.06.25, 03:24 • 70958 просмотров