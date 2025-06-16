На ВОТ захватчики запускают новую схему кражи украинской собственности через "выездные юридические бригады" - ЦНС

россияне на ВОТ организовали очередную схему грабежа - через так называемые "выездные юридические бригады". Они "помогают" людям оформлять документы по российским нормам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Детали

По данным оккупантов из Каховского района, с начала года "консультации" прошли более 200 человек. Эти "юристы" ездят по селам и заставляют людей переписывать жилье, землю и бизнес "на новый лад". В дальнейшем это позволит легально грабить или выселять неудобных владельцев "по закону".

Центр национального сопротивления отмечает: все документы, выданные оккупантами, юридически ничтожны. После деоккупации все будет аннулировано, а причастные - наказаны. - говорится в сообщении.

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