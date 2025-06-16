РФ готовит псевдовыборы на ВОТ Украины с электронным голосованием - ЦНС

Российские власти готовят псевдовыборы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Россия запускает новый этап фарса под названием "выборы" на временно оккупированных территориях - на этот раз с электронным голосованием, в частности в Севастополе.

В прошлом году там уже "голосовали" онлайн: почти 18 тысяч "избирателей", чьи голоса видели только фсбешные серверы - говорится в заметке.

Центр национального сопротивления отмечает: участие в этом фарсе является незаконным, а все его организаторы будут привлечены к ответственности.

Напомним

Центр стратегических коммуникаций назвал российские "выборы" на оккупированных территориях Украины юридически ничтожной профанацией. Отмечается, что эти действия осуждаются, а результаты не будут иметь юридической силы.

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