В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям оккупированных территорий во время российских "выборов"

В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям временно оккупированных территорий во время оккупантских псевдовыборов, указав, что следует воздержаться от участия, наблюдения или оказания любой помощи в их проведении, пишет УНН.

Детали

"Любые попытки оккупационных властей организовать и провести псевдовыборы на временно оккупированных территориях являются незаконными", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия противоречат украинскому законодательству, а также - основополагающим принципам и нормам международного права, напоминает Министерство юстиции Украины.

"Результаты таких "выборов" не будут иметь никаких юридических последствий и не могут быть признаны международным сообществом", - указали в Минреинтеграции.

Поэтому украинцы, которые вынужденно остались на ВОТ, как отмечают в Минреинтеграции, должны воздержаться от:

- участия в "выборах";

- распространение информации или агитации;

- наблюдение за псевдовыборами;

- других мероприятий, направленных на организацию и проведение этих незаконных выборов.

"Отмечается, что за участие в организации и проведении псевдовыборов или публичные призывы к их проведению предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в Минреинтеграции.

Напомним

В ГУР МОУ указывают, что несмотря на давление, репрессии, запугивание, жители оккупированных Россией территорий в Украине оказывают немое сопротивление участию в незаконной легитимизации правления путина на устроенных "выборах".