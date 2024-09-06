російські "вибори" на окупованих територіях України - незаконні. Центр страткому дав роз'яснення
Київ • УНН
Центр стратегічних комунікацій назвав російські "вибори" на окупованих територіях України юридично нікчемною профанацією. Наголошується, що ці дії засуджуються, а результати не матимуть юридичної сили.
російські псевдовибори на ТОТ – це юридично нікчемна профанація. Про це наголосили в Центрі стратегічних комунікацій і роз'яснили - чому, передає УНН.
Деталі
8 вересня в рамках єдиного дня голосування росія проводить вибори різного рівня у власних регіонах і так звані "вибори" на ТОТ України.
У Центрі нагадали, що незалежно від результатів місцевих виборів, регіональна влада в рф нічого самостійно не вирішує, адже росія – це тоталітарна диктатура, в якій конституція і демократичні процедури – лише ширма для прикриття "вертикалі влади".
"Рішуче засуджуємо втягування громадян України у незаконні так звані "вибори" в окупаційні "державну раду Республіки Крим" та "законодавчі збори міста Севастополь". АР Крим і Севастополь – це тимчасово окуповані території України", - зазначено у повідомленні.
У Центрі додали, що організацією виборчих процедур у прикордонних з Україною регіонах та на окупованих територіях, які є зоною воєнних дій, російська влада свідомо наражає людей на небезпеку, щоб їхні страждання використати у пропагандистських цілях.
Крім того, вибори губернатора курської області відбуваються в умовах "територіальної невизначеності", адже росія не контролює значні території цього регіону. Їхні результати є заздалегідь сумнівними.
"Вибори" в окупованому Криму: школи на тиждень перейдуть на "дистанційку"29.08.24, 21:50 • 30944 перегляди