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російські "вибори" на окупованих територіях України - незаконні. Центр страткому дав роз'яснення

російські "вибори" на окупованих територіях України - незаконні. Центр страткому дав роз'яснення

Київ • УНН

 • 14496 перегляди

Центр стратегічних комунікацій назвав російські "вибори" на окупованих територіях України юридично нікчемною профанацією. Наголошується, що ці дії засуджуються, а результати не матимуть юридичної сили.

російські псевдовибори на ТОТ – це юридично нікчемна профанація. Про це наголосили в Центрі стратегічних комунікацій і роз'яснили - чому, передає УНН.

Деталі

8 вересня в рамках єдиного дня голосування росія проводить вибори різного рівня у власних регіонах і так звані "вибори" на ТОТ України.

У Центрі нагадали, що незалежно від результатів місцевих виборів, регіональна влада в рф нічого самостійно не вирішує, адже росія – це тоталітарна диктатура, в якій конституція і демократичні процедури – лише ширма для прикриття "вертикалі влади".

"Рішуче засуджуємо втягування громадян України у незаконні так звані "вибори" в окупаційні "державну раду Республіки Крим" та "законодавчі збори міста Севастополь". АР Крим і Севастополь – це тимчасово окуповані території України", - зазначено у повідомленні.

У Центрі додали, що організацією виборчих процедур у прикордонних з Україною регіонах та на окупованих територіях, які є зоною воєнних дій, російська влада свідомо наражає людей на небезпеку, щоб їхні страждання використати у пропагандистських цілях.

Крім того, вибори губернатора курської області відбуваються в умовах "територіальної невизначеності", адже росія не контролює значні території цього регіону. Їхні результати є заздалегідь сумнівними.

"Вибори" в окупованому Криму: школи на тиждень перейдуть на "дистанційку"29.08.24, 21:50 • 30944 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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