российские псевдовыборы на ВОТ - это юридически никчемная профанация. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и разъяснили - почему, передает УНН.

Детали

8 сентября в рамках единого дня голосования россия проводит выборы разного уровня в собственных регионах и так называемые «выборы» на ВОТ Украины.

В Центре напомнили, что независимо от результатов местных выборов, региональная власть в рф ничего самостоятельно не решает, ведь россия - это тоталитарная диктатура, в которой конституция и демократические процедуры - лишь ширма для прикрытия «вертикали власти».

«Решительно осуждаем втягивание граждан Украины в незаконные так называемые «выборы» в оккупационные «государственный совет Республики Крым» и «законодательное собрание города Севастополь». АР Крым и Севастополь - это временно оккупированные территории Украины», - говорится в сообщении.

В Центре добавили, что организацией избирательных процедур в приграничных с Украиной регионах и на оккупированных территориях, которые являются зоной военных действий, российские власти сознательно подвергает людей опасности, чтобы их страдания использовать в пропагандистских целях.

Кроме того, выборы губернатора курской области проходят в условиях «территориальной неопределенности», ведь россия не контролирует значительные территории этого региона. Их результаты являются заранее сомнительными.

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