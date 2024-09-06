российские "выборы" на оккупированных территориях Украины - незаконны. Центр страткома дал разъяснения
Киев • УНН
Центр стратегических коммуникаций назвал российские "выборы" на оккупированных территориях Украины юридически ничтожной профанацией. Отмечается, что эти действия осуждаются, а результаты не будут иметь юридической силы.
российские псевдовыборы на ВОТ - это юридически никчемная профанация. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и разъяснили - почему, передает УНН.
Детали
8 сентября в рамках единого дня голосования россия проводит выборы разного уровня в собственных регионах и так называемые «выборы» на ВОТ Украины.
В Центре напомнили, что независимо от результатов местных выборов, региональная власть в рф ничего самостоятельно не решает, ведь россия - это тоталитарная диктатура, в которой конституция и демократические процедуры - лишь ширма для прикрытия «вертикали власти».
«Решительно осуждаем втягивание граждан Украины в незаконные так называемые «выборы» в оккупационные «государственный совет Республики Крым» и «законодательное собрание города Севастополь». АР Крым и Севастополь - это временно оккупированные территории Украины», - говорится в сообщении.
В Центре добавили, что организацией избирательных процедур в приграничных с Украиной регионах и на оккупированных территориях, которые являются зоной военных действий, российские власти сознательно подвергает людей опасности, чтобы их страдания использовать в пропагандистских целях.
Кроме того, выборы губернатора курской области проходят в условиях «территориальной неопределенности», ведь россия не контролирует значительные территории этого региона. Их результаты являются заранее сомнительными.
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