"Выборы" в оккупированном Крыму: школы на неделю перейдут на "дистанционку"

Крымские школы на неделю перейдут на "дистанционку" из-за выборов в российский парламент Крыма. Дистанционное обучение в тех учебных заведениях, где размещены избирательные участки. Об этом Крым.Реалии рассказал Юрий, фамилию которого редакция не называет из соображений безопасности, передает УНН.

По словам мужчины, дочь которого учится в одном из симферопольских лицеев, 2 сентября должна состояться торжественная линейка по случаю начала учебного года с участием первоклассников, а также учащихся выпускных 9-го и 11-го классов.

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"Единый день голосования" на выборах депутатов в российский парламент Крыма состоится 6-8 сентября.