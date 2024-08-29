"Вибори" в окупованому Криму: школи на тиждень перейдуть на "дистанційку"
Київ • УНН
У кримських школах, де розміщені виборчі дільниці, запроваджують дистанційне навчання. 2 вересня відбудеться урочиста лінійка для першокласників та випускників, а "єдиний день голосування" пройде 6-8 вересня.
Кримські школи на тиждень перейдуть на "дистанційку" через вибори до російського парламенту Криму. Дистанційне навчання у тих навчальних закладах, де розміщені виборчі дільниці. Про це Крим.Реалії розповів Юрій, прізвище якого редакція не називає з міркувань безпеки, передає УНН.
За словами чоловіка, дочка якого навчається в одному із сімферопольських ліцеїв, 2 вересня має відбутися урочиста лінійка з нагоди початку навчального року за участю першокласників, а також учнів випускних 9-го та 11-го класів.
Додамо
"Єдиний день голосування" на виборах депутатів до російського парламенту Криму відбудеться 6-8 вересня.