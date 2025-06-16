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РФ готує псевдовибори на ТОТ України з електронним голосуванням - ЦНС

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Росія планує провести новий етап псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, включаючи електронне голосування в Севастополі. ЦНС наголошує, що участь у фарсі є незаконною.

РФ готує псевдовибори на ТОТ України з електронним голосуванням - ЦНС

Російська влада готує псевдовибори на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Росія запускає новий етап фарсу під назвою "вибори" на тимчасово окупованих територіях - цього разу з електронним голосуванням, зокрема в Севастополі.

Минулого року там уже "голосували" онлайн: майже 18 тисяч "виборців", чиї голоси бачили лише фсбешні сервери

- йдеться у дописі. 

Центр національного спротиву наголошує: участь у цьому фарсі є незаконною, а всі його організатори будуть притягнуті до відповідальності.  

Нагадаємо

Центр стратегічних комунікацій назвав російські "вибори" на окупованих територіях України юридично нікчемною профанацією. Наголошується, що ці дії засуджуються, а результати не матимуть юридичної сили.

У Мінреінтеграції роз'яснили, як діяти жителям окупованих територій під час російських "виборів"16.03.24, 14:00 • 33068 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Україна
Севастополь
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