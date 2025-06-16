РФ готує псевдовибори на ТОТ України з електронним голосуванням - ЦНС

Російська влада готує псевдовибори на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Росія запускає новий етап фарсу під назвою "вибори" на тимчасово окупованих територіях - цього разу з електронним голосуванням, зокрема в Севастополі.

Минулого року там уже "голосували" онлайн: майже 18 тисяч "виборців", чиї голоси бачили лише фсбешні сервери - йдеться у дописі.

Центр національного спротиву наголошує: участь у цьому фарсі є незаконною, а всі його організатори будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо

Центр стратегічних комунікацій назвав російські "вибори" на окупованих територіях України юридично нікчемною профанацією. Наголошується, що ці дії засуджуються, а результати не матимуть юридичної сили.

У Мінреінтеграції роз'яснили, як діяти жителям окупованих територій під час російських "виборів"