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Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС

Киев • УНН

 • 800 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины, в частности на Луганщине и Запорожье, уже более недели отсутствует мобильная связь и интернет. В ЦНС считают это шагом оккупантов для подавления сопротивления и сокрытия преступлений.

Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС

россияне оставляют жителей временно оккупированных территорий Украины без связи под предлогом усиления "безопасности". На ВОТ, в частности на Луганщине и в Запорожской области, уже более недели нет стабильной мобильной связи и интернета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Отмечается, что нормально эти "меры безопасности" якобы посвящены так называемому "дню россии". Но "праздник" у оккупантов уже прошел, а изоляция осталась.

На самом деле это сознательный шаг для подавления сопротивления, сокрытия преступлений и удержания людей в страхе для принуждения их подчиняться воле врага

- говорится в сообщении ЦНС.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал, что россия запускает новый этап фарса под названием "выборы" на временно оккупированных территориях - в этот раз с электронным голосованием, в частности в Севастополе.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Луганская область
Запорожская область
Украина
Севастополь
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