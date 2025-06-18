Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины, в частности на Луганщине и Запорожье, уже более недели отсутствует мобильная связь и интернет. В ЦНС считают это шагом оккупантов для подавления сопротивления и сокрытия преступлений.
россияне оставляют жителей временно оккупированных территорий Украины без связи под предлогом усиления "безопасности". На ВОТ, в частности на Луганщине и в Запорожской области, уже более недели нет стабильной мобильной связи и интернета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Отмечается, что нормально эти "меры безопасности" якобы посвящены так называемому "дню россии". Но "праздник" у оккупантов уже прошел, а изоляция осталась.
На самом деле это сознательный шаг для подавления сопротивления, сокрытия преступлений и удержания людей в страхе для принуждения их подчиняться воле врага
Напомним
Ранее ЦНС сообщал, что россия запускает новый этап фарса под названием "выборы" на временно оккупированных территориях - в этот раз с электронным голосованием, в частности в Севастополе.