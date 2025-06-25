Оккупанты на ВОТ проводят рейды по выявлению украинских телевизионных антенн
Киев • УНН
Оккупанты запретили украинское телеэфирное оборудование на ВОТ, в частности антенны "Горыныч", заменяя их комплектами "русский мир". Это направлено на информационную изоляцию населения и подсадку людей на кремлевскую пропаганду.
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) враг запретил украинское телеэфирное оборудование и активно ищет "нарушителей". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на ВОТ Херсонщины оккупанты провели очередной рейд по селам - выявляли антенны "Горыныч".
Тем, у кого нашли, составляли протоколы, а взамен "дарили" комплекты "русский мир"
Там убеждены, что цель этих действий - полная информационная изоляция и подсадка людей на кремлевскую пропаганду, которая искажает реальность и стирает идентичность.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне массово блокируют банковские карты местных жителей. Даже за переводы в несколько сотен рублей можно получить "заморозку".
Также сообщалось, что россияне на ВОТ объявили имущество украинцев "бесхозяйственным" и угрожают уголовным делом за его использование без разрешения. Даже родственники могут быть наказаны за "самозахват".
Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС18.06.25, 21:18 • 8572 просмотра