Оккупанты на ВОТ проводят рейды по выявлению украинских телевизионных антенн

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) враг запретил украинское телеэфирное оборудование и активно ищет "нарушителей". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на ВОТ Херсонщины оккупанты провели очередной рейд по селам - выявляли антенны "Горыныч".

Тем, у кого нашли, составляли протоколы, а взамен "дарили" комплекты "русский мир" - отметили в ЦНС.

Там убеждены, что цель этих действий - полная информационная изоляция и подсадка людей на кремлевскую пропаганду, которая искажает реальность и стирает идентичность.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне массово блокируют банковские карты местных жителей. Даже за переводы в несколько сотен рублей можно получить "заморозку".

Также сообщалось, что россияне на ВОТ объявили имущество украинцев "бесхозяйственным" и угрожают уголовным делом за его использование без разрешения. Даже родственники могут быть наказаны за "самозахват".

Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС