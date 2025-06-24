На ТОТ України росіяни масово блокують картки через панічний страх перед спротивом

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни масово блокують банківські картки місцевих мешканців. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що навіть за перекази у кілька сотень рублів можна отримати "замороження".

Під блокування потрапляють навіть законні транзакції: допомога родичам, повернення боргів, "чаєві" за каву. росінформнагляд має право зупиняти будь-які перекази на 30 днів, якщо вони здадуться "підозрілими" - вказують в ЦНС.

Там називають це "страхом" - ворог боїться підтримки ЗСУ й українського підпілля, тож застосовує фінансові репресії, аби ускладнити життя спротиву.

"Але жодні блокування не зупинять нашої боротьби", - підкреслили в ЦНС.

Нагадаємо

росіяни на ТОТ оголосили майно українців "безгосподарчим" та погрожують криміналом за його використання без дозволу. Навіть родичі можуть бути покарані за "самозахоплення".

Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС