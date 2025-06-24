На ТОТ України росіяни масово блокують картки через панічний страх перед спротивом

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 17:50 • 13730 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 61367 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 87196 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 126721 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
23 червня, 12:56 • 73336 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
23 червня, 12:19 • 133728 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
23 червня, 08:45 • 66326 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 107122 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 67791 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 95924 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.1м/с
74%
746мм
Популярнi новини
"Принесла 7 кілограмів вибухівки": Малюк про деталі спроби спецслужб рф підірвати будівлю СБУ23 червня, 14:08 • 6578 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 48305 перегляди
Джонні Депп розповів, що його зрадили троє друзів після звинувачень ексдружини Ембер Герд у насильстві23 червня, 14:17 • 3866 перегляди
Німеччина та Італія виведуть мільярди золота з США через політику Трампа - FT23 червня, 14:27 • 3996 перегляди
Удар по Києву: у Шевченківському районі сильно постраждала інфраструктура23 червня, 17:45 • 9798 перегляди
Публікації
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу23 червня, 16:46 • 61367 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА23 червня, 13:36 • 99672 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 126721 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки23 червня, 12:19 • 133728 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 364601 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Малюк Василь Васильович
Дональд Трамп
Чарльз III
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Europe
Гаага
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 48322 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 130328 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 255040 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 125640 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 125074 перегляди
Актуальне
Facebook
Starlink
Нью-Йорк таймс
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

На ТОТ України росіяни масово блокують картки через панічний страх перед спротивом

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Росіяни масово блокують банківські картки мешканців тимчасово окупованих територій України, посилаючись на підозрілі транзакції. Це є частиною фінансових репресій, спрямованих на ускладнення підтримки ЗСУ та українського підпілля.

На ТОТ України росіяни масово блокують картки через панічний страх перед спротивом

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни масово блокують банківські картки місцевих мешканців. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що навіть за перекази у кілька сотень рублів можна отримати "замороження".

Під блокування потрапляють навіть законні транзакції: допомога родичам, повернення боргів, "чаєві" за каву. росінформнагляд має право зупиняти будь-які перекази на 30 днів, якщо вони здадуться "підозрілими"

- вказують в ЦНС.

Там називають це "страхом" - ворог боїться підтримки ЗСУ й українського підпілля, тож застосовує фінансові репресії, аби ускладнити життя спротиву.

"Але жодні блокування не зупинять нашої боротьби", - підкреслили в ЦНС.

Нагадаємо

росіяни на ТОТ оголосили майно українців "безгосподарчим" та погрожують криміналом за його використання без дозволу. Навіть родичі можуть бути покарані за "самозахоплення".

Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС18.06.25, 21:18 • 8568 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9