На ВОТ Украины россияне массово блокируют карты из-за панического страха перед сопротивлением
Киев • УНН
Россияне массово блокируют банковские карты жителей временно оккупированных территорий Украины, ссылаясь на подозрительные транзакции. Это является частью финансовых репрессий, направленных на усложнение поддержки ВСУ и украинского подполья.
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне массово блокируют банковские карты местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что даже за переводы в несколько сотен рублей можно получить "заморозку".
Под блокировку попадают даже законные транзакции: помощь родственникам, возврат долгов, "чаевые" за кофе. росинформнадзор имеет право останавливать любые переводы на 30 дней, если они покажутся "подозрительными"
Там называют это "страхом" - враг боится поддержки ВСУ и украинского подполья, поэтому применяет финансовые репрессии, чтобы усложнить жизнь сопротивления.
"Но никакие блокировки не остановят нашей борьбы", - подчеркнули в ЦНС.
Напомним
россияне на ВОТ объявили имущество украинцев "бесхозяйным" и угрожают уголовным преследованием за его использование без разрешения. Даже родственники могут быть наказаны за "самозахват".
Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС18.06.25, 21:18 • 8568 просмотров