На ВОТ Украины россияне массово блокируют карты из-за панического страха перед сопротивлением

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне массово блокируют банковские карты местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что даже за переводы в несколько сотен рублей можно получить "заморозку".

Под блокировку попадают даже законные транзакции: помощь родственникам, возврат долгов, "чаевые" за кофе. росинформнадзор имеет право останавливать любые переводы на 30 дней, если они покажутся "подозрительными" - указывают в ЦНС.

Там называют это "страхом" - враг боится поддержки ВСУ и украинского подполья, поэтому применяет финансовые репрессии, чтобы усложнить жизнь сопротивления.

"Но никакие блокировки не остановят нашей борьбы", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

россияне на ВОТ объявили имущество украинцев "бесхозяйным" и угрожают уголовным преследованием за его использование без разрешения. Даже родственники могут быть наказаны за "самозахват".

Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС