Окупанти на ТОТ погрожують криміналом за користування “безгосподарчим майном” - ЦНС

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
19 червня, 17:11 • 17638 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 58583 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 72726 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 72476 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 79422 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
19 червня, 10:50 • 151526 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 69743 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 147042 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 229432 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 94486 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5м/с
65%
747мм
Популярнi новини
Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" - ЗМІ19 червня, 16:54 • 9064 перегляди
Під час перебування в ТЦК у Стрию помер чоловік: розпочато перевірку19 червня, 17:08 • 5712 перегляди
Загибель 7-річної Соломії Тарасюк в Одесі поліція кваліфікувала як вбивство і почала розслідування19 червня, 18:13 • 9606 перегляди
Ізраїль вдарив по підземному бункеру, де може переховуватися верховний лідер Ірану Хаменеї - Clash Report21:34 • 8292 перегляди
Нічна атака на Україну: у мережі показали наслідки ударів по Одесі та Харкову23:45 • 9782 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 109670 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19 червня, 12:22 • 123135 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати19 червня, 10:50 • 151531 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 180155 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 190492 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 39236 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 62651 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 184873 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 259292 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 231734 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Окупанти на ТОТ погрожують криміналом за користування “безгосподарчим майном” - ЦНС

Київ • УНН

 • 508 перегляди

росіяни на ТОТ оголосили майно українців "безгосподарчим" та погрожують криміналом за його використання без дозволу. Навіть родичі можуть бути покарані за "самозахоплення".

Окупанти на ТОТ погрожують криміналом за користування “безгосподарчим майном” - ЦНС

Окупанти на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) погрожують кримінальною відповідальністю за користування "безгосподарчим майном". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після окупації росіяни "узаконили" захоплення житла українців, які змушено залишили свої домівки.

Все майно, не переоформлене за законами загарбників, вони оголосили "безгосподарчим". А тепер ще й погрожують кримінальною відповідальністю тим, хто мешкає в ньому без "дозволу"

- вказують в ЦНС.

Там уточнили, що якщо господарі виїхали з ТОТ, а у квартирі лишились родичі - їх можуть судити за "самозахоплення".

Нагадаємо

росіяни на ТОТ організували чергову схему грабунку - через так звані "виїзні юридичні бригади". Вони "допомагають" людям оформлювати документи за російськими нормами.

Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС18.06.25, 21:18 • 8466 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9