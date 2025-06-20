Окупанти на ТОТ погрожують криміналом за користування “безгосподарчим майном” - ЦНС

Окупанти на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) погрожують кримінальною відповідальністю за користування "безгосподарчим майном". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що після окупації росіяни "узаконили" захоплення житла українців, які змушено залишили свої домівки.

Все майно, не переоформлене за законами загарбників, вони оголосили "безгосподарчим". А тепер ще й погрожують кримінальною відповідальністю тим, хто мешкає в ньому без "дозволу" - вказують в ЦНС.

Там уточнили, що якщо господарі виїхали з ТОТ, а у квартирі лишились родичі - їх можуть судити за "самозахоплення".

Нагадаємо

росіяни на ТОТ організували чергову схему грабунку - через так звані "виїзні юридичні бригади". Вони "допомагають" людям оформлювати документи за російськими нормами.

Окупанти залишають жителів ТОТ без зв’язку під приводом “безпеки” - ЦНС