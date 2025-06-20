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Оккупанты на ВОТ угрожают уголовной ответственностью за пользование «бесхозяйным имуществом» - ЦНС

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Россияне на ВОТ объявили имущество украинцев «бесхозяйным» и угрожают уголовной ответственностью за его использование без разрешения. Даже родственники могут быть наказаны за «самозахват».

Оккупанты на ВОТ угрожают уголовной ответственностью за пользование «бесхозяйным имуществом» - ЦНС

Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) угрожают уголовной ответственностью за пользование "бесхозяйственным имуществом". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после оккупации россияне "узаконили" захват жилья украинцев, которые вынужденно покинули свои дома.

Все имущество, не переоформленное по законам захватчиков, они объявили "бесхозяйственным". А теперь еще и угрожают уголовной ответственностью тем, кто проживает в нем без "разрешения"

- указывают в ЦНС.

Там уточнили, что если хозяева выехали из ВОТ, а в квартире остались родственники - их могут судить за "самозахват".

Напомним

россияне на ВОТ организовали очередную схему грабежа - через так называемые "выездные юридические бригады". Они "помогают" людям оформлять документы по российским нормам.

Оккупанты оставляют жителей ВОТ без связи под предлогом “безопасности” - ЦНС18.06.25, 21:18 • 8464 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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