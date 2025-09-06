Ворог продовжує закривати інформаційний простір на тимчасово окупованих територіях - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти масово вилучають телевізійні антени на тимчасово окупованих територіях. Натомість видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.
росіяни на тимчасово окупованих територіях масово вилучають телевізійні антени, аби українці втратили зв’язок із батьківщиною. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що натомість окупанти видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.
Попри це люди ховають антени й ловлять сигнал уночі, ризикуючи через рейди окупантів
У ЦНС стверджують, що кремль вибудовує систему повної інформаційної ізоляції, "а його пропагандисти вже давно стали законними цілями цієї війни".
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній.
Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.
