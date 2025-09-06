Ворог продовжує закривати інформаційний простір на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

$41.350.02
48.130.07
ukenru
06:10 • 1350 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 14405 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 27295 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 32579 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 26003 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37509 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42024 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36253 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 66472 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46495 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
74%
756мм
Популярнi новини
медведєв: Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність біля кордонів рф5 вересня, 22:28 • 3278 перегляди
Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп5 вересня, 22:56 • 4694 перегляди
Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту5 вересня, 23:27 • 4134 перегляди
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину6 вересня, 00:26 • 5850 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo01:30 • 10536 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 1326 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 32568 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 25652 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 48982 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 66470 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Словаччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 34405 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 84869 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 33361 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 37945 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 39183 перегляди
Актуальне
The Times
Financial Times
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор

Ворог продовжує закривати інформаційний простір на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Київ • УНН

 • 1688 перегляди

російські окупанти масово вилучають телевізійні антени на тимчасово окупованих територіях. Натомість видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.

Ворог продовжує закривати інформаційний простір на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

росіяни на тимчасово окупованих територіях масово вилучають телевізійні антени, аби українці втратили зв’язок із батьківщиною. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що натомість окупанти видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.

Попри це люди ховають антени й ловлять сигнал уночі, ризикуючи через рейди окупантів

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС стверджують, що кремль вибудовує систему повної інформаційної ізоляції, "а його пропагандисти вже давно стали законними цілями цієї війни".

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.

Окупанти розпочали "перевиховання" вчителів історії на ТОТ України - ЦНС03.09.25, 08:04 • 3999 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна