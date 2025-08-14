кремль блокує WhatsApp на ТОТ України, прикриваючись "технічними збоями" - ЦНС
Київ • УНН
Користувачі на тимчасово окупованих територіях України та в росії скаржаться на проблеми з месенджером WhatsApp. кремлівські чиновники заперечують блокування, називаючи це "звичайними збоями".
На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що кремлівські чиновники традиційно заперечують блокування.
путінський ставленик з питань інформаційної політики антон ткачов заявив, що це "звичайні збої" і "ніхто месенджер не блокував". Водночас раніше лунали пропозиції обмежити роботу WhatsApp нібито через "збитки мобільних операторів" від інтернет-дзвінків
У ЦНС вказують, що такі дії вкотре доводять, що окупанти бояться вільного спілкування та прагнуть підпорядкувати інформаційний обмін своїм пропагандистським цілям.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.
росіян почали "заганяти" у національний месенджер MAX - росЗМІ24.07.25, 06:45 • 3501 перегляд