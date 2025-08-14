$41.430.02
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 18555 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 27218 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 29805 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 34687 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 72416 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 75405 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 143138 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65471 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 119431 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

кремль блокує WhatsApp на ТОТ України, прикриваючись "технічними збоями" - ЦНС

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Користувачі на тимчасово окупованих територіях України та в росії скаржаться на проблеми з месенджером WhatsApp. кремлівські чиновники заперечують блокування, називаючи це "звичайними збоями".

кремль блокує WhatsApp на ТОТ України, прикриваючись "технічними збоями" - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що кремлівські чиновники традиційно заперечують блокування.

путінський ставленик з питань інформаційної політики антон ткачов заявив, що це "звичайні збої" і "ніхто месенджер не блокував". Водночас раніше лунали пропозиції обмежити роботу WhatsApp нібито через "збитки мобільних операторів" від інтернет-дзвінків

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що такі дії вкотре доводять, що окупанти бояться вільного спілкування та прагнуть підпорядкувати інформаційний обмін своїм пропагандистським цілям.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.

росіян почали "заганяти" у національний месенджер MAX - росЗМІ24.07.25, 06:45 • 3501 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоТехнології
WhatsApp
Україна