кремль блокує WhatsApp на ТОТ України, прикриваючись "технічними збоями" - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що кремлівські чиновники традиційно заперечують блокування.

путінський ставленик з питань інформаційної політики антон ткачов заявив, що це "звичайні збої" і "ніхто месенджер не блокував". Водночас раніше лунали пропозиції обмежити роботу WhatsApp нібито через "збитки мобільних операторів" від інтернет-дзвінків