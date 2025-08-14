$41.430.02
Кремль блокирует WhatsApp на ВОТ Украины, прикрываясь "техническими сбоями" - ЦНС

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Пользователи на временно оккупированных территориях Украины и в России жалуются на проблемы с мессенджером WhatsApp. Кремлевские чиновники отрицают блокировку, называя это "обычными сбоями".

Кремль блокирует WhatsApp на ВОТ Украины, прикрываясь "техническими сбоями" - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины и в России пользователи массово жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp – доступ нестабилен или полностью отсутствует. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевские чиновники традиционно отрицают блокировку.

Путинский ставленник по вопросам информационной политики Антон Ткачев заявил, что это "обычные сбои" и "никто мессенджер не блокировал". В то же время ранее звучали предложения ограничить работу WhatsApp якобы из-за "убытков мобильных операторов" от интернет-звонков

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что такие действия в очередной раз доказывают, что оккупанты боятся свободного общения и стремятся подчинить информационный обмен своим пропагандистским целям.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

россиян начали "загонять" в национальный мессенджер MAX - росСМИ24.07.25, 06:45 • 3501 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоТехнологии
WhatsApp
Украина