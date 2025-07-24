россиян начали "загонять" в национальный мессенджер MAX - росСМИ

Власти РФ начали внедрение так называемого "национального мессенджера" MAX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В частности, в Санкт-Петербурге городские службы переведут в "национальный мессенджер". Это первый регион, который таким образом привлекает людей в MAX.

Так, губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург станет первым регионом, который использует мессенджер МАХ для работы городских служб. В мессенджере, который сегодня активно продвигает власти РФ, появились аккаунты "Служба 112 Санкт-Петербурга" и "Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга "122", с которыми жители смогут общаться текстом или позвонив туда.

Это удобно для жителей и позволит значительно ускорить время обработки обращения и передачи вызова в экстренные оперативные службы - заявил Беглов.

Ранее перейти в MAX россиян стали призывать государственные СМИ, ТГ-каналы и селебрити, сотрудничающие с Кремлем.

Напомним

По информации Службы внешней разведки Украины, российский диктатор Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения, в том числе и мессенджеров, разработанных в "недружественных странах".

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