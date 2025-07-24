россиян начали "загонять" в национальный мессенджер MAX - росСМИ
Киев • УНН
Власти РФ начали внедрение "национального мессенджера" MAX, переведя городские службы Санкт-Петербурга на эту платформу. Губернатор Александр Беглов заявил, что это ускорит обработку обращений граждан.
Власти РФ начали внедрение так называемого "национального мессенджера" MAX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
В частности, в Санкт-Петербурге городские службы переведут в "национальный мессенджер". Это первый регион, который таким образом привлекает людей в MAX.
Так, губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург станет первым регионом, который использует мессенджер МАХ для работы городских служб. В мессенджере, который сегодня активно продвигает власти РФ, появились аккаунты "Служба 112 Санкт-Петербурга" и "Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга "122", с которыми жители смогут общаться текстом или позвонив туда.
Это удобно для жителей и позволит значительно ускорить время обработки обращения и передачи вызова в экстренные оперативные службы
Ранее перейти в MAX россиян стали призывать государственные СМИ, ТГ-каналы и селебрити, сотрудничающие с Кремлем.
Напомним
По информации Службы внешней разведки Украины, российский диктатор Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения, в том числе и мессенджеров, разработанных в "недружественных странах".
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