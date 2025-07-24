росіян почали "заганяти" у національний месенджер MAX - росЗМІ

Влада рф почала впровадження так званого "національного месенджера" MAX. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, у санкт-петербурзі міські служби переведуть до "національного месенджера". Це перший регіон, який таким чином приваблює людей у MAX.

Так, губернатор олександр бєглов заявив, що петербург стане першим регіоном, який використовує месенджер МАХ для роботи міських служб. У месенджері, який сьогодні активно просуває влада рф, з'явилися акаунти "Служба 112 санкт-петербурга" та "Інформаційно-довідкова служба санкт-петербурга "122", з якими мешканці зможуть спілкуватися текстом або зателефонувавши туди.

Це зручно для мешканців і дозволить значно прискорити час обробки звернення та передачі виклику в екстрені оперативні служби - заявив Бєглов.

Раніше перейти в MAX росіян стали закликати державні ЗМІ, ТГ-канали і селебріті, що співпрацюють з кремлем.

Нагадаємо

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, російський диктатор путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання в рф іноземного програмного забезпечення, зокрема й месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".

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