росіян почали "заганяти" у національний месенджер MAX - росЗМІ
Київ • УНН
Влада рф розпочала впровадження "національного месенджера" MAX, перевівши міські служби санкт-петербурга на цю платформу. Губернатор олександр бєглов заявив, що це прискорить обробку звернень громадян.
Влада рф почала впровадження так званого "національного месенджера" MAX. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Зокрема, у санкт-петербурзі міські служби переведуть до "національного месенджера". Це перший регіон, який таким чином приваблює людей у MAX.
Так, губернатор олександр бєглов заявив, що петербург стане першим регіоном, який використовує месенджер МАХ для роботи міських служб. У месенджері, який сьогодні активно просуває влада рф, з'явилися акаунти "Служба 112 санкт-петербурга" та "Інформаційно-довідкова служба санкт-петербурга "122", з якими мешканці зможуть спілкуватися текстом або зателефонувавши туди.
Це зручно для мешканців і дозволить значно прискорити час обробки звернення та передачі виклику в екстрені оперативні служби
Раніше перейти в MAX росіян стали закликати державні ЗМІ, ТГ-канали і селебріті, що співпрацюють з кремлем.
Нагадаємо
За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, російський диктатор путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання в рф іноземного програмного забезпечення, зокрема й месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".
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