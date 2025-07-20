кремль намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням - зовнішня розвідка

російський диктатор путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання в рф іноземного програмного забезпечення, зокрема й месенджерів, розроблених у "недружніх країнах". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

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Як зазначає розвідка, під особливою увагою, опинився месенджер WhatsApp, що належить організації Meta, яка визнана у рф екстремістською. Це, як зазначають у розвідці, робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування.

Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним.

Влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження – месенджер Max від VK.

Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам рф - кажуть у розвідці.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про нервову реакцію кремля на заборони російських державних медіа в Європі. Обмеження, запроваджені низкою європейських країн, стали ударом по системі зовнішньої пропаганди рф.

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