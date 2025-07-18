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росія посилює гібридні атаки на критичну інфраструктуру Європи - зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 2270 перегляди

Кількість гібридних атак росії в Європі стрімко зросла після 2022 року, з понад 200 інцидентів за 2014-2024 роки. Основними мішенями є енергетика, транспорт та зв'язок, а атаки спрямовані на ослаблення європейської єдності.

росія посилює гібридні атаки на критичну інфраструктуру Європи - зовнішня розвідка

Після 2022 року кількість гібридних атак росії в Європі різко зросла - за період з 2014 по 2024 рік зафіксовано понад 200 інцидентів. Основними цілями виступають об’єкти енергетики, транспорту та зв’язку, а мета таких атак - підірвати єдність Європейського Союзу.  Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Кількість гібридних атак росії в Європі стрімко зросла після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За період 2014–2024 років задокументовано понад 200 інцидентів – від саботажу і дезінформації до кібератак та електронного глушіння GPS. Понад 86 % із них сталися після 2022 року, а лише у 2024-му – у 6 разів більше, ніж попереднього року.

Основними мішенями залишаються енергетика, транспорт та зв’язок. З початку 2025 року зафіксовано атаки на підводні кабелі, об’єкти водопостачання, та спроби впливу на повітряні перевезення на території країн ЄС

- йдеться у повідомленні.

Активність російських агентів має системний характер: у середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022–2024 роках. Найчастіше атак зазнають держави, що активно підтримують Україну – зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.

Мета операцій – провокування внутрішніх проблем для послаблення європейської солідарності та зменшення підтримки Києва

- додали у розвідці.

Санкції Заходу спричинили занепад у галузі цивільної авіації рф - зовнішня розвідка15.07.25, 19:44 • 8914 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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