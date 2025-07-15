Санкції Заходу спричинили занепад у галузі цивільної авіації рф - зовнішня розвідка

У галузі пасажирських авіаперевезень рф спостерігається занепад через західні санкції. Це спричинило збільшення вартості квитків та зменшення пасажиропотоку. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Західні санкції не допускають росавіакомпанії до міжнародних центрів обслуговування Boeing та Airbus. "Паралельний імпорт" на 38 % підняв ціни на обслуговування літаків для компанії. 50 % парку Airbus у росії вже простоює "на бетоні". Тільки в авіакомпанії S7 "на землі" 31 із 39 літаків Airbus A320/321 - йдеться у повідомленні.

З початку 2025 року аеропорти рф 455 разів зупиняли свою роботу та 736 разів перенаправляли літаки на запасні аеродроми. Збитки авіаперевізників за підсумками виключно авіаколапсу 5–7 липня перевищили 250 мільйонів доларів.

Зазначається, що перевізники намагаються компенсувати втрати за рахунок пасажирів, що тільки викликає зворотну реакцію. Середня вартість авіаквитка до зон відпочинку в рф у поточному році становить майже 400 доларів США – це на 12,5 % вище за показники минулого року, і в найближчий час вона збільшиться ще на 15 %. Як наслідок – пасажиропотік російських авіакомпаній зменшиться мінімум на 7 %.

Авіабудівна галузь рф також перебуває у занепаді. Нові, обіцяні на папері, російські літаки ще у процесі будівництва та випробувань уже подорожчали на 45–70 % від запланованої вартості - додали у розвідці.

Втрати цивільної авіації прогнозуються на рівні від 50 до 100 літаків щороку – в 2027 році в галузі може настати колапс.

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