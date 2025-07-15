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Словаччина хоче відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти рф - Фіцо

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Словаччина прагне винятку, що дозволить їй виконати контракт з "Газпромом" до 2034 року, відхиляючи пропозицію ЄК про припинення поставок російського газу з 2028 року.

Словаччина хоче відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти рф - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина хоче відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти росії, про що написав у вівторок у Facebook, пише УНН.

Деталі

Так Фіцо публічно відповів на попереднє повідомлення Reuters про пропозицію Європейською комісією певних зобов'язань країні на тлі спроб вийти з глухого кута щодо 18-го пакету санкцій проти росії.

ЄС запропонував Словаччині низку зобов'язань на тлі прагнень розблокувати санкції проти рф - Reuters15.07.25, 16:56 • 2196 переглядiв

Представнику Словацької Республіки було доручено сьогодні звернутися з запитом щодо перенесення голосування щодо 18-го пакету санкцій з урахуванням політичної ситуації у Словаччині

- написав Фіцо.

"Найкращим рішенням у ситуації, що виникла, було б надання Словаччини виключення, що дозволяє їй виконати контракт з російським "Газпромом" до його закінчення 2034 року, що Європейська комісія нині принципово відкидає, оскільки реалізація цієї пропозиції підірвала б суть антиросійських санкцій", - зазначив прем'єр Словаччини.

Фіцо додав, що словацька урядова коаліція "відхиляє... пропозицію Європейської комісії зупинити постачання російського газу з 2028 року". "Однак вона готова домовитися про гарантії, які забезпечать Словацькій Республіці певний комфорт у постачанні газу після 2028 року", - зазначив Фіцо.

Доповнення

Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії за вторгнення в Україну доти, доки не буде знято її побоювання з приводу окремої пропозиції ЄС про поетапну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Мальта та Словаччина досі блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти рф, можливо, буде рішення завтра - ЗМІ15.07.25, 13:27 • 2838 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Газпром
Європейська комісія
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