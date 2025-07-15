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Мальта та Словаччина досі блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти рф, можливо, буде рішення завтра - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1942 перегляди

Мальта та Словаччина не підтримали 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Рішення очікується після зустрічі послів ЄС.

Мальта та Словаччина досі блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти рф, можливо, буде рішення завтра - ЗМІ

Європейському Союзу досі не вдалося досягти угоди щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі опозиції Мальти та Словаччини, можливо, завтра буде рішення, повідомив у вівторок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Сьогодні немає "зеленого світла" щодо санкцій ЄС проти росії. І Мальта, і Словаччина з різних причин дали зрозуміти, що сьогодні не можуть підняти палець вгору. Можливо, завтра, коли зустрінуться посли ЄС

- написав Йозвяк.

Ідеться про 18-й пакет санкцій ЄС проти рф. 

Раніше голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила сподівання, що санкції схвалять "сьогодні чи завтра".

Каллас сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф "сьогодні чи завтра"15.07.25, 11:49 • 3456 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
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