Мальта та Словаччина досі блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти рф, можливо, буде рішення завтра - ЗМІ

Європейському Союзу досі не вдалося досягти угоди щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі опозиції Мальти та Словаччини, можливо, завтра буде рішення, повідомив у вівторок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Сьогодні немає "зеленого світла" щодо санкцій ЄС проти росії. І Мальта, і Словаччина з різних причин дали зрозуміти, що сьогодні не можуть підняти палець вгору. Можливо, завтра, коли зустрінуться посли ЄС - написав Йозвяк.

Ідеться про 18-й пакет санкцій ЄС проти рф.

Раніше голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила сподівання, що санкції схвалять "сьогодні чи завтра".

Каллас сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф "сьогодні чи завтра"