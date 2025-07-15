Каллас сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф "сьогодні чи завтра"

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила сподівання на ухвалення 18-го пакету санкцій блоку проти росії "сьогодні чи завтра". Про це вона сказала у вівторок по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

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"Ми справді вітаємо новини зі Сполучених Штатів про те, що вони нададуть Україні зброю, щоб вони могли захистити себе. Звичайно, ми також сподіваємося досягти політичної угоди щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже, дуже близькі. Я сподіваюся, що це станеться сьогодні", - сказала Верховна представниця ЄС.

Ми сподіваємося, що сьогодні чи завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій. Я сподіваюся, що це станеться сьогодні, але ще є певна робота - наголосила Каллас.

Також європейська сторона, з її слів, "сподівається на добру співпрацю з новим урядом України, як і з попереднім".

На запитання, як вдалося переконати проголосувати за санкції, Каллас вказала: "Це Європейський Союз. Це 27 демократій, і це означає багато переговорів постійно, а також багато компромісів. Тож іноді буває важко, але зрештою ми прийдемо до рішень, що важливо".

"Щоб досягти миру, нам потрібно підтримувати Україну та чинити тиск на росію. І я також сподіваюся, що американці також діятимуть зі своїм пакетом санкцій, або митами, щоб чинити тиск на росію, щоб вона дійсно зупинила цю війну", - зазначила Каллас.

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