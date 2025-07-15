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Каллас сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф "сьогодні чи завтра"

Київ • УНН

 • 2744 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила сподівання на ухвалення 18-го пакету санкцій блоку проти росії "сьогодні чи завтра". Вона також наголосила на важливості підтримки України та тиску на росію.

Каллас сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф "сьогодні чи завтра"

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила сподівання на ухвалення 18-го пакету санкцій блоку проти росії "сьогодні чи завтра". Про це вона сказала у вівторок по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Ми справді вітаємо новини зі Сполучених Штатів про те, що вони нададуть Україні зброю, щоб вони могли захистити себе. Звичайно, ми також сподіваємося досягти політичної угоди щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже, дуже близькі. Я сподіваюся, що це станеться сьогодні", - сказала Верховна представниця ЄС.

Ми сподіваємося, що сьогодні чи завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій. Я сподіваюся, що це станеться сьогодні, але ще є певна робота

- наголосила Каллас.

Також європейська сторона, з її слів, "сподівається на добру співпрацю з новим урядом України, як і з попереднім".

На запитання, як вдалося переконати проголосувати за санкції, Каллас вказала: "Це Європейський Союз. Це 27 демократій, і це означає багато переговорів постійно, а також багато компромісів. Тож іноді буває важко, але зрештою ми прийдемо до рішень, що важливо".

"Щоб досягти миру, нам потрібно підтримувати Україну та чинити тиск на росію. І я також сподіваюся, що американці також діятимуть зі своїм пакетом санкцій, або митами, щоб чинити тиск на росію, щоб вона дійсно зупинила цю війну", - зазначила Каллас.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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