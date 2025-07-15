Каллас надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС против рф "сегодня или завтра"

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас выразила надежду на принятие 18-го пакета санкций блока против россии "сегодня или завтра". Об этом она сказала во вторник по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

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"Мы действительно приветствуем новости из Соединенных Штатов о том, что они предоставят Украине оружие, чтобы они могли защитить себя. Конечно, мы также надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций. Мы очень, очень близки. Я надеюсь, что это произойдет сегодня", - сказала Верховный представитель ЕС.

Мы надеемся, что сегодня или завтра мы примем 18-й пакет санкций. Я надеюсь, что это произойдет сегодня, но еще есть определенная работа - подчеркнула Каллас.

Также европейская сторона, по ее словам, "надеется на хорошее сотрудничество с новым правительством Украины, как и с предыдущим".

На вопрос, как удалось убедить проголосовать за санкции, Каллас указала: "Это Европейский Союз. Это 27 демократий, и это означает много переговоров постоянно, а также много компромиссов. Так что иногда бывает трудно, но в конце концов мы придем к решениям, что важно".

"Чтобы достичь мира, нам нужно поддерживать Украину и оказывать давление на россию. И я также надеюсь, что американцы также будут действовать со своим пакетом санкций, или пошлинами, чтобы оказать давление на россию, чтобы она действительно остановила эту войну", - отметила Каллас.

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