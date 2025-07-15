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Каллас надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС против рф "сегодня или завтра"

Киев • УНН

 • 2128 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила надежду на принятие 18-го пакета санкций блока против России "сегодня или завтра". Она также подчеркнула важность поддержки Украины и давления на Россию.

Каллас надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС против рф "сегодня или завтра"

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас выразила надежду на принятие 18-го пакета санкций блока против россии "сегодня или завтра". Об этом она сказала во вторник по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

"Мы действительно приветствуем новости из Соединенных Штатов о том, что они предоставят Украине оружие, чтобы они могли защитить себя. Конечно, мы также надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций. Мы очень, очень близки. Я надеюсь, что это произойдет сегодня", - сказала Верховный представитель ЕС.

Мы надеемся, что сегодня или завтра мы примем 18-й пакет санкций. Я надеюсь, что это произойдет сегодня, но еще есть определенная работа

- подчеркнула Каллас.

Также европейская сторона, по ее словам, "надеется на хорошее сотрудничество с новым правительством Украины, как и с предыдущим".

На вопрос, как удалось убедить проголосовать за санкции, Каллас указала: "Это Европейский Союз. Это 27 демократий, и это означает много переговоров постоянно, а также много компромиссов. Так что иногда бывает трудно, но в конце концов мы придем к решениям, что важно".

"Чтобы достичь мира, нам нужно поддерживать Украину и оказывать давление на россию. И я также надеюсь, что американцы также будут действовать со своим пакетом санкций, или пошлинами, чтобы оказать давление на россию, чтобы она действительно остановила эту войну", - отметила Каллас.

В Сенате поставят на паузу законопроект о санкциях против РФ15.07.25, 05:31 • 32297 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
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