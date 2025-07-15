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В Сенате поставят на паузу законопроект о санкциях против РФ

Киев • УНН

 • 3282 просмотра

Лидер республиканского большинства Джон Тьюн отложит продвижение законопроекта о санкциях против России. Президент США Дональд Трамп выразил готовность действовать, если Путин не предпримет шагов к мирному соглашению с Украиной.

В Сенате поставят на паузу законопроект о санкциях против РФ

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн отложит продвижение законопроекта о санкциях против России. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

По словам республиканца, президент США Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности действовать, если российский диктатор Владимир Путин не предпримет шагов к мирному соглашению с Украиной.

Джон Тьюн пришел к выводу, что американский лидер хочет попробовать сделать что-то самостоятельно.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это разумно, принесет пользу и усилит рычаги влияния, необходимые для продвижения законопроекта на переговорах, мы это сделаем. Мы будем готовы к этому", - отметил он.

Напомним

Как сообщил Президент США Дональд Трамп, разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным всегда были приятными, однако после них Россия запускала ракеты по украинским городам. Трамп подчеркнул, что Путин обманывал многих лидеров, но не его, хотя и воздержался от прямого признания российского диктатора убийцей. Об этом Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Также американский лидер заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14.07.25, 09:12 • 39166 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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