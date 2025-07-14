"Він милий у розмовах, а вночі летять ракети": Трамп заявив, що путін обдурив усіх, але не його

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмови з російським диктатором володимиром путіним завжди були приємними, однак після них росія запускала ракети по українських містах. Трамп наголосив, що путін обманював багатьох лідерів, але не його, хоча й утримався від прямого визнання російського диктатора вбивцею. Про це Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Я багато з ним говорю про вирішення цього питання і завжди кладу трубку, думаючи: "Ну це була приємна телефонна розмова, а потім ракети запускають у Київ або якесь інше місто". І я сказав: "Дивно". І після того, як це трапляється три чи чотири рази, ти кажеш: "Ці розмови нічого не значать". Бо мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони кажуть: "Так, це дуже милі розмови, а потім вночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді: "Знаєш, я сьогодні говорив з володимиром. В нас була чудова розмова". Вона каже: "О, справді. Ще одне місто тільки що постраждало". То ж це як?