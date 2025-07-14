"Він милий у розмовах, а вночі летять ракети": Трамп заявив, що путін обдурив усіх, але не його
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що після його приємних розмов з володимиром путіним росія запускала ракети по українських містах. Трамп зазначив, що путін обманював багатьох лідерів, але не його, хоча він не назвав його вбивцею.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмови з російським диктатором володимиром путіним завжди були приємними, однак після них росія запускала ракети по українських містах. Трамп наголосив, що путін обманював багатьох лідерів, але не його, хоча й утримався від прямого визнання російського диктатора вбивцею. Про це Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
Я багато з ним говорю про вирішення цього питання і завжди кладу трубку, думаючи: "Ну це була приємна телефонна розмова, а потім ракети запускають у Київ або якесь інше місто". І я сказав: "Дивно". І після того, як це трапляється три чи чотири рази, ти кажеш: "Ці розмови нічого не значать". Бо мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони кажуть: "Так, це дуже милі розмови, а потім вночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді: "Знаєш, я сьогодні говорив з володимиром. В нас була чудова розмова". Вона каже: "О, справді. Ще одне місто тільки що постраждало". То ж це як?
Він зазначив, що не хоче називати путіна вбивцею, але зазначив, що він жорстока людина.
Це доведено протягом років. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Буша. Він обдурив Клінтона, Обаму, Байдена. Мене він не обдурив. Це повинні бути дії, це повинні бути результати
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.