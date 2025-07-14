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"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
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"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
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"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его

Киев • УНН

 • 4266 просмотра

Дональд Трамп заявил, что после его приятных разговоров с владимиром путиным россия запускала ракеты по украинским городам. Трамп отметил, что путин обманывал многих лидеров, но не его, хотя он не назвал его убийцей.

"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры с российским диктатором владимиром путиным всегда были приятными, однако после них россия запускала ракеты по украинским городам. Трамп подчеркнул, что путин обманывал многих лидеров, но не его, хотя и воздержался от прямого признания российского диктатора убийцей. Об этом Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Я много с ним говорю о решении этого вопроса и всегда кладу трубку, думая: "Ну это был приятный телефонный разговор, а потом ракеты запускают в Киев или какой-то другой город". И я сказал: "Странно". И после того, как это случается три или четыре раза, ты говоришь: "Эти разговоры ничего не значат". Потому что мои разговоры с ним всегда очень приятные. Они говорят: "Да, это очень милые разговоры, а потом ночью запускают ракеты. Я иду домой, говорю первой леди: "Знаешь, я сегодня говорил с Владимиром. У нас был замечательный разговор". Она говорит: "О, правда. Еще один город только что пострадал". Так это как? 

- сказал Трамп.

Он отметил, что не хочет называть путина убийцей, но отметил, что он жестокий человек.

Это доказано на протяжении лет. Он обманул многих людей. Он обманул Буша. Он обманул Клинтона, Обаму, Байдена. Меня он не обманул. Это должны быть действия, это должны быть результаты 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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Марк Рютте
Барак Обама
НАТО
Дональд Трамп
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