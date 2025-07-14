российская федерация заявила о якобы "желании продолжать переговоры" с Украиной, но обвиняет Киев в "нежелании вести переговоры", а Вашингтон – в "непоследовательной позиции". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Сейчас дата третьего раунда неизвестна. При этом россияне обвиняют Украину в "нежелании вести переговоры", а фактически – в нежелании идти на российские условия завершения войны, то есть, капитулировать.

Мы неоднократно говорили, что для нас лучшим было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными и дипломатическими средствами. Но до тех пор, пока этого не происходит, "СВО" продолжается, и реалии на земле меняются каждый день – заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков.

В то же время, как сообщают российские "СМИ", "неопределенности" переговорному процессу добавляет "непоследовательная позиция" Вашингтона: с одной стороны, Марко Рубио и сергей лавров на встрече в Куала-Лумпуре обсуждали "новый подход" к урегулированию, с другой - США сообщили о намерении увеличить поставки вооружений Украине на фоне угроз нового российского наступления.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты к системам Patriot. Он также заявил, что разочаровался во владимире путине.

Он приятно разговаривает, а потом всех бомбит вечером. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится - сказал Трамп.

Также УНН сообщал, что Трамп объявит о новом плане вооружения Украины уже сегодня.