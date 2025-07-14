"путін приємно розмовляє, а потім усіх бомбить": Трамп пообіцяв Україні ракети до Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети до систем Patriot. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Зазначаєтться, що глава Білого дому назвав кількість ракет, які він планує надіслати Україні, але сказав, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їхню вартість.

Ми надішлемо їм Patriot, які їм вкрай потрібні, бо путін справді здивував багатьох людей. Він приємно розмовляє, а потім усіх бомбить увечері. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається

Видання вказує, що Президент України Володимир Зеленський попросив США про збільшення оборонних можливостей для відбиття щоденного шквалу ракетних та дронових з боку росії.

Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо