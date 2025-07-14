"путін приємно розмовляє, а потім усіх бомбить": Трамп пообіцяв Україні ракети до Patriot
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про намір надіслати Україні ракети Patriot, вартість яких відшкодує Європейський Союз. Президент США дедалі більше розчаровується в путіні, оскільки російський диктатор чинить опір спробам Трампа домовитися про припинення вогню між Україною та росією.
Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети до систем Patriot. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Зазначаєтться, що глава Білого дому назвав кількість ракет, які він планує надіслати Україні, але сказав, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їхню вартість.
Ми надішлемо їм Patriot, які їм вкрай потрібні, бо путін справді здивував багатьох людей. Він приємно розмовляє, а потім усіх бомбить увечері. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається
Видання вказує, що Президент України Володимир Зеленський попросив США про збільшення оборонних можливостей для відбиття щоденного шквалу ракетних та дронових з боку росії.
Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо
Він планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня, щоб обговорити, зокрема, питання України.
Нагадаємо
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати Америки найближчими днями нададуть Україні рекордне постачання зброї. Конгрес США також готується ухвалити найжорсткіший пакет санкцій в історії країни, спрямований проти тих, хто підтримує росію.
Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на повне розуміння США того, що можна зробити заради примусу росії до миру.
Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО11.07.25, 09:05 • 33228 переглядiв