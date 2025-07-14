"Путин приятно разговаривает, а потом всех бомбит": Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении отправить Украине ракеты Patriot, стоимость которых возместит Европейский Союз. Президент США все больше разочаровывается в Путине, поскольку российский диктатор сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня между Украиной и Россией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит Украине ракеты для систем Patriot. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что глава Белого дома назвал количество ракет, которые он планирует отправить Украине, но сказал, что Европейский Союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.
Мы отправим им Patriot, которые им крайне нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он приятно разговаривает, а потом всех бомбит вечером. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится
Издание указывает, что Президент Украины Владимир Зеленский попросил США об увеличении оборонных возможностей для отражения ежедневного шквала ракетных и дроновых атак со стороны России.
Мы, по сути, собираемся отправлять им различные единицы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно этого мы хотим
Он планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на этой неделе, чтобы обсудить, в частности, вопрос Украины.
Напомним
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни предоставят Украине рекордные поставки оружия. Конгресс США также готовится принять самый жесткий пакет санкций в истории страны, направленный против тех, кто поддерживает Россию.
Накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное понимание США того, что можно сделать ради принуждения России к миру.
Трамп раскрыл схему поставок оружия Украине через НАТО11.07.25, 09:05 • 33228 просмотров