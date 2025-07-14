"Путин приятно разговаривает, а потом всех бомбит": Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит Украине ракеты для систем Patriot. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что глава Белого дома назвал количество ракет, которые он планирует отправить Украине, но сказал, что Европейский Союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

Мы отправим им Patriot, которые им крайне нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он приятно разговаривает, а потом всех бомбит вечером. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится