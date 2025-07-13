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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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Україна очікує від США повного розуміння щодо примусу росії до миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Президент Зеленський провів зустріч з військовими та міністром оборони, обговоривши подальшу підтримку та російський потенціал. Він анонсував зустрічі спецпредставника Трампа з керівниками українських спецслужб для обміну інформацією.

Україна очікує від США повного розуміння щодо примусу росії до миру - Зеленський

Україна розраховує на повне розуміння США того, що можна зробити заради примусу росії до миру. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він провів зустріч із військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Говорили сьогодні й про візит генерала Келлога – на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи

- повідомив глава держави.

Він також анонсував зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також українських розвідок.

"Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу росії до миру", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати Америки найближчими днями нададуть Україні рекордне постачання зброї. Конгрес США також готується ухвалити найжорсткіший пакет санкцій в історії країни, спрямований проти тих, хто підтримує росію.

Трамп розглядає нове фінансування для України на мільярди доларів - CBS News13.07.25, 01:55 • 3634 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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