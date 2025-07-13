Україна очікує від США повного розуміння щодо примусу росії до миру - Зеленський

Україна розраховує на повне розуміння США того, що можна зробити заради примусу росії до миру. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, він провів зустріч із військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Говорили сьогодні й про візит генерала Келлога – на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи - повідомив глава держави.

Він також анонсував зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також українських розвідок.

"Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу росії до миру", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати Америки найближчими днями нададуть Україні рекордне постачання зброї. Конгрес США також готується ухвалити найжорсткіший пакет санкцій в історії країни, спрямований проти тих, хто підтримує росію.

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