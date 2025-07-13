Украина ожидает от США полного понимания относительно принуждения России к миру - Зеленский

Украина рассчитывает на полное понимание США того, что можно сделать для принуждения России к миру. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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По его словам, он провел встречу с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.

Говорили сегодня и о визите генерала Келлога – на неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Поручил Главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах - сообщил глава государства.

Он также анонсировал встречи спецпредставителя президента США Дональда Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также украинских разведок.

"Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни предоставят Украине рекордные поставки оружия. Конгресс США также готовится принять самый жесткий пакет санкций в истории страны, направленный против тех, кто поддерживает Россию.

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