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Трамп рассматривает новое финансирование для Украины на миллиарды долларов - CBS News

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины, которое может включать $3,85 млрд из президентских полномочий и конфискацию $5 млрд российских активов. Это станет первым финансированием от Трампа с момента его вступления в должность.

Трамп рассматривает новое финансирование для Украины на миллиарды долларов - CBS News

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины впервые с момента своего вступления в должность. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на "многочисленные дипломатические источники", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни массированно атакует Украину с помощью беспилотников и ракет.

Источник возможного нового финансирования для Украины неясен. Но официальные лица США сообщили, что у Трампа есть 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от президентских полномочий на сокращение военного состава времен Байдена, которые можно было бы использовать для отправки американской военной техники в Украину

- говорится в материале.

Бывшие чиновники также сообщили изданию, что президент США имеет полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов российских зарубежных активов и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этими полномочиями.

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Авторы добавляют, что с начала 2022 года США предоставили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи. Трамп ранее критиковал эти расходы и давил на Украину и Россию, чтобы они работали над мирным соглашением, периодически критикуя обе страны.

Напомним

По информации Politico, президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи Украине стоимостью в сотни миллионов долларов. Средства поступят из фонда, утвержденного Конгрессом в прошлом году, что позволяет Минобороны США изымать оружие из арсеналов.

По данным источников Reuters, президент США Дональд Трамп впервые после возвращения на должность отправит оружие в Киев, используя президентские полномочия. Стоимость вооружений может составлять около 300 миллионов долларов.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Дональд Трамп
Джо Байден
Украина
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