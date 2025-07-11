Комитет Сената США одобрил выделение 500 млн долл. помощи Украине в рамках оборонного бюджета на 2026 год - СМИ

Комитет Сената по вооруженным силам одобрил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает выделение 500 млн долларов помощи Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Комитет Сената по вооруженным силам одобрил выделение Украине 500 млн долларов на помощь в сфере безопасности в рамках проекта закона об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2026 финансовый год, который также ограничивает списание самолетов А-10. Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) - это ежегодный политический законопроект, который утверждает объемы финансирования и предоставляет полномочия для американских вооруженных сил

Закон о бюджетных ассигнованиях, принятый комитетом 9 июля 2025 года 26 голосами против 1, содержит положение о продлении Инициативы по оказанию помощи в области безопасности Украине до 2028 года, увеличивая ее финансирование до 500 млн долларов с 300 млн долларов в 2025 году.

Инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины, которая борется с российскими войсками, вторгшимися в Украину в 2022 году. Законопроект также запрещает спорное требование, высказанное в июньском бюджетном запросе президента Дональда Трампа, о выводе из эксплуатации самолетов А-10 ВВС США. Проект требует, чтобы количество самолетов А-10 не опустилось ниже 103 в 26-м финансовом году, что обеспечит дальнейшую эксплуатацию этих самолетов ближней авиационной поддержки