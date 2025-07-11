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Комитет Сената США одобрил выделение 500 млн долл. помощи Украине в рамках оборонного бюджета на 2026 год - СМИ

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, предусматривающий выделение $500 млн помощи Украине и продление Инициативы по оказанию помощи в области безопасности до 2028 года.

Комитет Сената США одобрил выделение 500 млн долл. помощи Украине в рамках оборонного бюджета на 2026 год - СМИ

Комитет Сената по вооруженным силам одобрил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает выделение 500 млн долларов помощи Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Комитет Сената по вооруженным силам одобрил выделение Украине 500 млн долларов на помощь в сфере безопасности в рамках проекта закона об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2026 финансовый год, который также ограничивает списание самолетов А-10. Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) - это ежегодный политический законопроект, который утверждает объемы финансирования и предоставляет полномочия для американских вооруженных сил 

- пишет издание.

Закон о бюджетных ассигнованиях, принятый комитетом 9 июля 2025 года 26 голосами против 1, содержит положение о продлении Инициативы по оказанию помощи в области безопасности Украине до 2028 года, увеличивая ее финансирование до 500 млн долларов с 300 млн долларов в 2025 году.

Инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины, которая борется с российскими войсками, вторгшимися в Украину в 2022 году. Законопроект также запрещает спорное требование, высказанное в июньском бюджетном запросе президента Дональда Трампа, о выводе из эксплуатации самолетов А-10 ВВС США. Проект требует, чтобы количество самолетов А-10 не опустилось ниже 103 в 26-м финансовом году, что обеспечит дальнейшую эксплуатацию этих самолетов ближней авиационной поддержки

- добавляет издание.

Законопроект пройдет через законодательный процесс в ближайшие месяцы. Нижняя Палата представителей Конгресса США в своей версии сохранила поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов. Помимо Украины, NDAA рассматривает различные глобальные вызовы безопасности, включая угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Напомним

Оборонная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки продолжается. Сейчас происходит работа американской и украинской команд по решению деталей по оборонным пакетам.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Reuters
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран
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