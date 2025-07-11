Оборонна підтримка України з боку США триває - Тихий

Оборонна підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки триває. Наразі відбувається робота американської та української команд щодо вирішення деталей по оборонним пакетам, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

Оборонна підтримка України від США триває. Було в медіа багато обговорення якихось елементів, що допомога розверталася. Або затримувалася. Зараз ми вдячні американській стороні за чіткі сигнали про продовження і можливе посилення допомоги Україні - зазначив Тихий.

Тихий також наголосив, що зараз триває робота команд України та США щодо з’ясування деталей про виділені пакети.

Ми ці сигнали бачимо і ми їх вітаємо. І зараз дуже важливо, що українська і американська команди працюють над з’ясуванням деталей щодо виділених пакетів. Не буду вдаватися в деталі, але обидві команди працюють над тим, що, коли і де буде надіслано - пояснив речник МЗС.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду відправить зброю до Києва на підставі президентських повноважень, які часто використовував його попередник Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з партнерами щодо придбання нового озброєння в Європі та США. До пакету входять системи ППО, ракети для Patriot, артилерія та інші види озброєння.