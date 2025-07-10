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Зеленський: Україна домовилася з партнерами щодо можливості закупити пакети зброї, включно з Patriot

Київ • УНН

 • 952 перегляди

Президент Зеленський повідомив про домовленості з партнерами щодо придбання нового озброєння в Європі та США. До пакету входять системи ППО, ракети для Patriot, артилерія та інші види озброєння.

Зеленський: Україна домовилася з партнерами щодо можливості закупити пакети зброї, включно з Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла домовленостей з партнерами щодо можливості придбання нового пакета озброєння в Європі та США. Йдеться, зокрема, про системи ППО, ракети для Patriot, артилерію та інші види озброєння, які посилять українську армію.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Ми договорилися з партнерами можливість купити в Європі і у США ще необхідні пакети необхідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємося на підтримку. Зокрема, це системи ППО та ракети для Patriot. Системи Patriot та інші системи, також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після дуже позитивних і конструктивних розмов з президентом США Дональдом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги Україні. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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