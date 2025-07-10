На рівні команд працюємо, щоб до України все надходило вчасно: Зеленський про відновлення допомоги США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після дуже позитивних і конструктивних розмов з президентом США Дональдом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги Україні. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Важливо, що у нас після дуже позитивних і дуже конструктивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб до України все надходило вчасно. Про все це ми домовилися - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не надав жодних роз'яснень щодо того, хто минулого тижня віддав наказ про припинення поставок деяких критично важливих партій зброї до України.