На рівні команд працюємо, щоб до України все надходило вчасно: Зеленський про відновлення допомоги США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення постачання допомоги від США після "дуже позитивних і конструктивних розмов" з Дональдом Трампом. Наразі команди працюють над своєчасним надходженням допомоги в Україну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після дуже позитивних і конструктивних розмов з президентом США Дональдом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги Україні. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.
Важливо, що у нас після дуже позитивних і дуже конструктивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб до України все надходило вчасно. Про все це ми домовилися
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп не надав жодних роз'яснень щодо того, хто минулого тижня віддав наказ про припинення поставок деяких критично важливих партій зброї до України.