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На уровне команд работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя: Зеленский о возобновлении помощи США

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок помощи от США после "очень позитивных и конструктивных разговоров" с Дональдом Трампом. Сейчас команды работают над своевременным поступлением помощи в Украину.

На уровне команд работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя: Зеленский о возобновлении помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очень позитивных и конструктивных разговоров с президентом США Дональдом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи Украине. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Важно, что у нас после очень позитивных и очень конструктивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи. Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не предоставил никаких разъяснений относительно того, кто на прошлой неделе отдал приказ о прекращении поставок некоторых критически важных партий оружия в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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