На уровне команд работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя: Зеленский о возобновлении помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очень позитивных и конструктивных разговоров с президентом США Дональдом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи Украине. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Важно, что у нас после очень позитивных и очень конструктивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи. Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не предоставил никаких разъяснений относительно того, кто на прошлой неделе отдал приказ о прекращении поставок некоторых критически важных партий оружия в Украину.