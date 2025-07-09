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Трамп не розкрив, хто наказав припинити поставки зброї Україні

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент США Дональд Трамп не надав роз'яснень щодо наказу про припинення поставок критично важливих партій зброї до України.

Трамп не розкрив, хто наказав припинити поставки зброї Україні

Президент США Дональд Трамп не надав жодних роз'яснень щодо того, хто минулого тижня віддав наказ про припинення поставок деяких критично важливих партій зброї до України. Питання щодо цієї зміни виникли під час публічної частини обіду Трампа з лідерами п'яти західноафриканських країн, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У понеділок Трамп оголосив, що США продовжуватимуть постачати зброю Україні, намагаючись відбити дедалі інтенсивніші повітряні атаки з боку росії, фактично скасувавши паузу, про яку Білий дім і Пентагон оголосили менш ніж тижнем раніше.

"Я знатиму, якщо буде прийнято рішення. Я знатиму", – сказав Трамп журналістам у середу, відповідаючи на запитання про те, хто наказав на паузу. "Я буду першим, хто дізнається. Насправді, найімовірніше, я б віддав наказ, але я ще цього не зробив".

Трамп також уникнув питань про те, хто наказав зробити паузу, під час обміну репліками з журналістами у вівторок. "Я не знаю. Чому ви мені не скажете?" – сказав президент.

Додамо

Але Трамп приватно висловив розчарування тим, що посадовці Пентагону оголосили про паузу, оскільки, на його думку, вони не належним чином узгодили свої дії з Білим домом, повідомили три особи, знайомі з цим питанням, які не мали права коментувати це публічно.

Нагадаємо

Напередодні Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.

Згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Пентагон
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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