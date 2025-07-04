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Трамп пообіцяв розібратися у питанні щодо припинення військової допомоги Києву - Axios

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Президент США Дональд Трамп під час 40-хвилинної розмови з Володимиром Зеленським пообіцяв перевірити, чи було припинено військову допомогу Україні, зосередившись на потребах протиповітряної оборони. Лідери домовилися про зустріч профільних команд для обговорення поставок озброєння.

Трамп пообіцяв розібратися у питанні щодо припинення військової допомоги Києву - Axios

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що розмова між президентами тривала близько 40 хвилин і в основному була присвячена потребам України в царині протиповітряної оборони.

Неназваний український чиновник та ще одне джерело, знайоме зі змістом розмови, повідомили журналістам, що Трамп був у курсі останніх атак росії по Україні. При цьому очільник Білого дому висловив бажання допомогти.

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"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, що було призупинено, якщо взагалі було", – сказало джерело.

За словами українського чиновника, Трамп і Зеленський домовилися про окрему зустріч профільних команд обох країн для детального обговорення питань протиповітряної оборони та загалом поставок озброєння.

Доповнення

Генсек НАТО Марк Рютте сподівається на гнучкість США щодо поставок зброї Україні після призупинення деяких поставок через побоювання щодо запасів. Пентагон призупинив передачу артилерійських снарядів та систем ППО Україні, посилаючись на огляд американських запасів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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