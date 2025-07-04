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Трамп пообещал разобраться в вопросе прекращения военной помощи Киеву - Axios

Киев • УНН

 • 497 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время 40-минутного разговора с Владимиром Зеленским пообещал проверить, была ли прекращена военная помощь Украине, сосредоточившись на потребностях противовоздушной обороны. Лидеры договорились о встрече профильных команд для обсуждения поставок вооружения.

Трамп пообещал разобраться в вопросе прекращения военной помощи Киеву - Axios

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разобраться, действительно ли была прекращена военная помощь Киеву. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что разговор между президентами длился около 40 минут и в основном был посвящен потребностям Украины в области противовоздушной обороны.

Неназванный украинский чиновник и еще один источник, знакомый с содержанием разговора, сообщили журналистам, что Трамп был в курсе последних атак россии по Украине. При этом глава Белого дома выразил желание помочь.

"Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО": Зеленский о разговоре с Трампом04.07.25, 20:01 • 755 просмотров

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной, и что он проверит, что было приостановлено, если вообще было", – сказал источник.

По словам украинского чиновника, Трамп и Зеленский договорились об отдельной встрече профильных команд обеих стран для детального обсуждения вопросов противовоздушной обороны и в целом поставок вооружения.

Дополнение

Генсек НАТО Марк Рютте надеется на гибкость США относительно поставок оружия Украине после приостановки некоторых поставок из-за опасений относительно запасов. Пентагон приостановил передачу артиллерийских снарядов и систем ПВО Украине, ссылаясь на обзор американских запасов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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