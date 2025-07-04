Генсек НАТО закликав США до гнучкості у поставках зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна мала ресурси для самозахисту після того, як Вашингтон несподівано призупинив деякі поставки через побоювання, що його запаси впали занадто низько, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

"США повинні переконатися, що запаси знаходяться на необхідному для США рівні, оскільки вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони"? – сказав Рютте журналістам у п’ятницю. "Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми також повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед".

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Пентагон цього тижня оголосив, що призупиняє передачу артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони Україні. Він посилався на огляд американських запасів, оскільки Вашингтон зважує необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз безпеці.

Це рішення збіглося зі значною ескалацією російських авіаударів по Києву та іншим великим містам. Рекордні удари безпілотників та ракет виявили зростаючу вразливість протиповітряної оборони України в той час, коли поточне фінансування США має закінчитися цього літа.

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У п'ятницю президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати лідера США відновити поставки та продати своїй країні більше зброї. У четвер Трамп висловив розчарування своєю останньою розмовою з російським колегою володимиром путіним, яка не призвела до жодного прогресу в припиненні війни, яка триває вже четвертий рік.

Враховуючи очевидне небажання росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні "бути впевненими", що Україна "має все необхідне, щоб залишатися в боротьбі", сказав Рютте. Він виступив у військовій штаб-квартирі НАТО в Монсі, Бельгія, після церемонії привітання нового командувача збройних сил США в Європі та головного військового командувача НАТО, генерала ВПС Алексуса Гринкевича.

Гринкевич сказав журналістам, що стежить за обговоренням, додавши: "Ми побачимо більше дій протягом наступного тижня або двох".

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Новий командувач сказав, що проведе огляд американських сил у Європі протягом перших 90 днів своєї служби, "розглядаючи, якою може бути позиція США в майбутньому".

Очікується, що США представить свій військовий огляд пізніше цього літа, який може передбачати значні скорочення в Європі, що викликає занепокоєння серед європейських союзників Організації Північноатлантичного договору, яких тримали в невіданні щодо цих планів.